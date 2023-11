Le sagge parole del papà di Elly Schlein sui gravi peccati delle sinistre quando si parla di ebrei

Melvin Schlein, padre di Elly Schlein, è stato intervistato domenica sul Corriere del Ticino. Ma esattamente cosa ha detto il papà della segretaria del Pd, oltre alle parole sul medio oriente? Sentite: “La situazione al confine con la Striscia non è mai stata semplice. Anche negli anni ‘60 dormivamo con il mitra sotto il letto”. Davanti alle immagini dei massacri di un mese fa la reazione in casa Schlein – scrive il giornalista che lo ha intervistato, Davide Illarietti – è stata di “orrore e grande preoccupazione” anzitutto per parenti e amici che vivono in Israele – “ne ho diversi” – ma anche per il contesto generale. “Non è la prima volta che assistiamo a un esacerbarsi del conflitto, spesso a seguito di fasi di distensione come quella inaugurata dagli accordi di Abramo, e devo dire che non sono molto ottimista sulle prospettive di risoluzione”.

