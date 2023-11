La Lega presenta una risoluzione per concedere la cittadinanza italiana agli ostaggi di Hamas

"Un’iniziativa parlamentare doverosa", dice Igor Iezzi, primo firmatario. Il Foglio aveva lanciato un appello affinché fosse concessa la doppia nazionalità agli israeliani catturati nell'attacco terroristico del 7 ottobre

La Lega ha presentato una risoluzione per concedere la doppia cittadinanza agli ostaggi di Hamas, in modo da agevolarne la liberazione. "Un’iniziativa parlamentare doverosa, della quale andiamo fieri”, dice il deputato Igor Iezzi, primo firmatario del testo. La scorsa settimana, su questo giornale, avevamo lanciato un appello rivolto al mondo della politica, ai comuni e al governo, affinché fosse riconosciuta la nazionalità italiana agli israeliani catturati nell'attacco terroristico del 7 ottobre.



In quell'occasione il Carroccio si era detto pronto ad abbracciare l'iniziativa. Oggi è arrivato l'atto ufficiale. Nei giorni scorsi l'iniziativa è stata rilanciata anche dall'organizzazione israeliana “Bring them home now”, con un invito rivolto a sindaci e presidenti di regione: "In occasione del prossimo 7 novembre, data che marcherà un mese dal rapimento, rilanciamo l’iniziativa proposta da Il Foglio e vi chiediamo di compiere un atto di solidarietà verso i civili rapiti e le loro famiglie e una campagna di sensibilizzazione, conferendo la cittadinanza onoraria a ciascuno dei civili ed esponendo i loro volti pubblicamente fino alla loro liberazione”.