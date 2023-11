I troppi tabù che la politica non vuole affrontare quando parla di sanità

Il pianeta sanitario è in forte ebollizione per le politiche adottate negli ultimi 25 anni e per quelle previste nella legge finanziaria arrivata ieri in parlamento nella quale sembra vi sia una decurtazione delle future pensioni di medici e infermieri. Insomma, come si dice dalle nostre parti, “sul cotto acqua bollente”. Il dibattito sulla sanità inoltre non può limitarsi alle risorse definite in ogni legge finanziaria perché i problemi sono tanti e non tutti li conoscono. Le risorse sono naturalmente la prima cosa come ci insegnavano i Romani (primum vivere deinde philosophari) e non c’è alcun dubbio che in questi 30 anni le risorse sono rimaste più o meno le stesse in relazione al pil e quindi largamente insufficienti e addirittura ridotte rispetto agli anni della pandemia nonostante i tre miliardi aggiunti all’ultimo momento nella finanziaria approvata ieri dal governo. L'ex ministro Speranza, per ovviare a questa pluridecennale follia in particolare della sinistra che ha governato per 19 anni su 28, su queste colonne ha fatto la somma delle risorse destinate nel triennio 2020/2022 durante i quali le erogazioni sono state fatte arrivare a oltre il 7% del pil. Ha ragione ma sarebbe stata una follia omicida se nonostante la pandemia che ha procurato oltre 150 mila morti le risorse non fossero state aumentate. E infatti, finita la pandemia per il 2023, il fondo sanitario nazionale è subito tornato ad avere il 6,7% del pil.

