Gli "schiaffoni" della Germania a Giorgetti. A Meloni serve san Draghi

Ecco il saldo degli “schiaffoni” di Giancarlo Giorgetti: in Cdm le ha date, all’Ecofin le ha prese. Non c’è accordo sulla riforma del patto di stabilità. Anzi, c’è un irrigidimento della Germania. Se ne riparla il 9 novembre. La richiesta italiana di scorporare gli investimenti strategici, al momento, non passa. Daniele Franco non ha possibilità di fare il presidente della Bei. In Italia si dice “prese”, ma c’è chi dice pure che questo ministro va abbracciato: “Come incassa lui nessuno, magari qualcosa ottiene, alla fine”. Da Berlino in su nessuno crede agli italiani, ma si fidano di Draghi. Ora è beato, ma Meloni potrebbe chiedere di farlo santo, San Mario della Pieve.

