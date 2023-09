La coppia dell'anno è Mattarella+Meloni

Mattarelloni, la serie. Se avesse un po’ di creatività, piuttosto che perdere sempre con le soporifere e scontate docuserie “senza filtri” dedicate “alla straordinaria vita di Chiara Ferragni e Fedez”, Amazon Prime dovrebbe farsi in quattro per accaparrarsi i diritti per raccontare la coppia più appassionante dell’anno. Non i Ferragnez ma i Mattarelloni. La questione è evidente, è chiara ed è lineare. Giorgia Meloni e Sergio Mattarella compongono il duo politico più interessante osservato in Italia negli ultimi dodici mesi. Sembravano essere incompatibili, inconciliabili, e invece, un anno dopo le elezioni, quello tra il capo del governo e il capo dello stato sembra essere l’unico vero affetto stabile della politica italiana. Sono una coppia strana, improbabile, per certi versi inverosimile – basti pensare al fatto che il partito di Giorgia Meloni è l’unico tra i partiti presenti in Parlamento a non aver votato per Mattarella nel gennaio del 2022. Ma la verità è che la convivenza tra Meloni e Mattarella, nel primo anno di questa legislatura, è stata perfetta. Senza sbavature, senza polemiche eccessive, senza tensioni manifeste.

