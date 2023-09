Mattarella al presidente tedesco Steinmeier: “Le regole di bilancio Ue non siano ottuse”

I due capi di stato sono a Siracusa in occasione della cerimonia del Premio dei presidenti, un riconoscimento che sostiene il gemellaggio e la collaborazione tra i due paesi. Domani terranno una conferenza stampa

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato a Siracusa il presidente della Repubblica Federale di Germania Frank-Walter Steinmeier in occasione della cerimonia del Premio dei presidenti, un premio volto a valorizzare e sostenere lo sviluppo di forme innovative di gemellaggio tra i comuni due paesi. La prima tappa della visita si è tenuta al Castello Maniace, a Ortigia, dove i due presidenti si sono intrattenuti a colloquio con le rispettive delegazioni ufficiali. Tra i temi affrontati nel corso del bilaterale, Mattarella ha posto quello del Patto di stabilità, su cui si cerca un'intesa a Bruxelles. "Sì a regole di bilancio rigorose, ma il rigore non sia ottuso e cieco – ha detto il capo dello stato al suo omologo tedesco – e abbia come obiettivo la crescita, tenendo conto di fenomeni come il rallentamento dell’economia cinese e le conseguenze della guerra in Ucraina. Il bilancio europeo deve essere ambizioso per affrontare le sfide fondamentali come la transizione ecologica e digitale".

Successivamente, Mattarella e Steinmeier si sono recati al Teatro comunale di Siracusa per la cerimonia di premiazione. Il riconoscimento premia le città e i comuni tedeschi e italiani uniti da accordi di gemellaggio o di partenariato che presentano progetti volti a promuovere prospettive condivise attraverso gli scambi reciproci, in particolare tra le giovani generazioni, spiega il Quirinale in una nota.

La visita di Steinmeier proseguirà anche domani. I due presidenti resteranno in Sicilia e al termine dei vari appuntamenti terranno una conferenza stampa congiunta.