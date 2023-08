Meloni ammette che sui migranti il governo non è coordinato, e cerca soluzioni bizzarre

In Cdm la premier commenta l'aumento degli sbarchi e avverte: "E' essenziale che ciascun ministro sia al corrente reale sul lavoro del proprio collega per evitare dispersione di risorse"

Se non altro il problema non lo si nega più, né se ne ricerca la causa in astruse teorie del complotto. “I dati dicono che c’è un forte aumento rispetto all’anno precedente”, ha ammesso Giorgia Meloni durante il Cdm di ieri. Semmai si resta perplessi sulle soluzioni proposte. “Già alla fine di questo Cdm, è convocata una riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (Cisr), che ben si presta a essere la sede di questo raccordo. E da oggi è convocato permanentemente, composto da tutti i ministri competenti”, ha annunciato la premier.