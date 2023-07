Dove c'è Elly, c'è pop. Affinità-divergenze: da Renzi a Schlein, sotto il segno di Maria De Filippi

Mentre l'ex premier si impegnava tantissimo per essere pop, partecipò anche ad "Amici, ma non era di sinistra, la segretaria canta e zompetta “Mon Amour” di Annalisa, tormentone fluido. Dal duetto con Cattelan al Pride, a lei l'impresa riesce bene

Naufraga il campo largo, esplode l’estate militante. Dopo la Cgil che scalda il pubblico nelle piazze, Elly Schlein (feat. Alessandro Zan) canta e zompetta “Mon Amour” di Annalisa, tormentone fluido, inno al poliamore, aggiornamento dance del refrain di Verdone, “n’omo ‘na donna ‘na donna n’omo”, la summer hit che piace a tutti, dal Pride all’acquagym sulle spiagge di Gallipoli. E’ l’immagine dell’egemonia pop della sinistra. Si perdono le regionali in Molise ma c’è voglia di stare insieme, di ballare, di cantare. Bisogna “procedere con l’agenda”, dice Schlein. C’è un’estate militante da lanciare, meglio del Cantagiro, del “Primavera Sound”, di un Festivalbar antifa’. Pare proprio che il pop sia il vero campo largo di questi primi mesi di nuovo, scintillante Pd. La piattaforma programmatica per rinsaldare i vincoli sociali di un elettorato in fuga. Ecco le conferenze stampa con citazioni da Diodato, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, o le performance al karaoke cantando “Occhi di gatto”, vecchio cartone giapponese anni Ottanta, reminiscenza di lunghi pomeriggi davanti a Italia Uno.