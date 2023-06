Superbonus e progetti dei sindaci. I dossier che il governo non invia. Quel che non torna alla Commissione sul Pnrr

Se il clima è quel che è, non è certo questione di dettagli. Martedì, a ora di pranzo, i toni si sono inasprirti semmai sulla faccenda sostanziale: perché a sentirsi dire che un po’ del ritardo nella definizione delle modifiche del Pnrr la si dovrebbe anche alle complessità sfuggente delle norme che quelle modifiche dovrebbero regolare, la delegazione dei funzionari della Commissione ci ha tenuto a precisare che no, che in nessun caso i tentennamenti amletici del governo italiano possono essere scaricati su Bruxelles. Che anzi pure sul RePowerEu si attendono parole di chiarezza, e documenti ufficiali, da Roma. E che, per di più, nelle poche carte fatte pervenire ai collaboratori di Paolo Gentiloni e Ursula von der Leyen il 24 maggio scorso ci siano dei riferimenti ai soli cambiamenti relativi ai target di giugno, quelli da cui dipenderebbe la quarta rata da 16 miliardi: come che insomma l’idea di Giorgia meloni e Raffaele Fitto sia di mettere una toppa sulle scadenze imminenti, e il resto si vedrà. E insomma si capisce l’imbarazzo di chi c’era, lì nella sala polifunzionale della presidenza del Consiglio, e che parla di “un’arietta friccicarella”.

