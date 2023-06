Eau de Angelo Mellone. Fenomenologia del direttore Rai più ricercato

Mai più senza. Si chiama Eau de Mellone ed è la fragranza più spruzzata in Rai. J’adore! Lo stilista Tom Ford ha un erede. Stavamo per scrivere un articolo sulle qualità dell’ad Rai, Roberto Sergio, il generale Patton, ospite alla Festa del Foglio (“welcome, paisà”), ma ecco che il genio si è manifestato. Alla presentazione dei programmi estivi, Angelo Mellone, il nuovo direttore Rai dell’intrattenimento, ha stravolto definitivamente l’abbigliamento televisivo 2023/2024. Tiberio Timperi, presente, sembrava vestito come un magazziniere. Da ora in avanti è solo vestivamo alla Tom Mellone. La lettera d’invito: “E’ l’evento della settimana della smoda Rai. Ore 12, Mazzini. Non mancare”. Doveva andarci la nostra firmissima, Fabiana Giacomotti, ma Fabiana vuole farci fare le unghie e le ossa: “Vai, e poi mi relazioni”. Cara Fabiana, credici, siamo di fronte a un talento strepitoso.

