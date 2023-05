Sul Pnrr il governo dovrebbe ascoltare Gentiloni

“Occorre lavorare non tanto per denunciare i ritardi ma per evitarli”. Così il commissario europeo cerca spazi di mediazione intelligente tra i governi e la Commissione

Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, riesce a tenere la linea della Commissione, come da suo mandato, ma, nello stesso tempo, a evitare sia il tono di chi dà bacchettate ai paesi ritardatari sui progetti europei o non pienamente capaci di aderire alle indicazioni sulla politica di bilancio sia qualunque scivolone verso forme di europeismo meno che ortodosso o verso qualunque tipo di populismo nemico di Bruxelles. E’ una linea che ci si poteva aspettare da lui, per il suo passato e per le sue dimostrate capacità politiche, ma riesce comunque a sorprendere per il modo con cui trova sempre spazi di mediazione intelligente tra i governi e la Commissione, con una speciale interpretazione di questa attitudine quando si guarda alle vicende del governo italiano.