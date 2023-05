Pd e M5s bisticciano sui ballottaggi, Renzi ci prova anche con Lupi

Al Nazareno appaiono meno speranzosi della settimana scorsa rispetto ai ballottaggi delle elezioni comunali. Il M5s si fa desiderare e nei territori dove è stato richiesto il suo appoggio sta alzando il prezzo. Da parte sua Giuseppe Conte è scomparso dai radar del Pd e sembra intenzionato a non fare nemmeno un’iniziativa insieme a Schlein in quest’ultima settimana di campagna elettorale. Neanche a Brindisi dove Pd e M5s sostengono lo stesso candidato, scelto proprio dall’ex premier. Conte è convinto che Schlein gli stia togliendo un 1,2 per cento di consensi, perciò non ha nessuna intenzione di instaurare un rapporto con la leader dem. Anzi, l’ex premier sta studiando le prossime mosse proprio con l’intenzione di mettere in difficoltà il Pd, che ormai ai suoi occhi è diventato l’avversario da abbattere ben più di quanto lo sia Meloni, con la quale invece i rapporti, dietro i riflettori, sono più che buoni.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE