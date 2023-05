Nella bozza del decreto per l'Emilia-Romagna il governo dà un contributo a chi compra auto elettriche

Il governo nel pacchetto di misure per sostenere le popolazioni alluvionate prevede un bonus di 5mila euro per sostituire i veicoli danneggiati con "auto non inquinanti"

Un bonus di 5mila euro per l'acquisto di auto non inquinati, non inferiori alla categoria Euro6, rivolto a tutti coloro che rottamano la precedente auto "distrutta o gravemente danneggiata in seguito agli eventi alluvionali" di questi giorni. Lo prevede una bozza del cosiddetto "decreto Emilia-Romagna", il pacchetto di misure per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione che il governo licenzierà oggi in Consiglio dei ministri.

All'articolo XX del decreto, infatti, si prevede di istituire un fondo presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di "sostenere le popolazioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese maggio 2023 nella regione Emilia-Romagna". Il bonus, come detto, sarà di 5mila euro, e riguarda veicoli di categoria M1 o N1, in una classe non inferiore a Euro6. Nel testo si specifica che il contributo è cumulabile con altri incentivi e indennità "anche di natura assicurativa, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto".