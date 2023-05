"Le regioni virtuose non possono attendere sui Fondi europei. E sul Pnrr bisogna correre". Parla Cirio

Il presidente del Piemonte commenta il nuovo approccio di Fitto sulle risorse per la coesione dell'Ue. "Ben venga una nuova analisi, ma entro luglio dobbiamo avere risultati, sennò le regioni non possono neppure stilare i bilanci"

Non si parla, meglio chiarirlo subito, di Salone del libro e polemiche annesse. E questo un po’ lo conforta. “Anche perché sono stato impegnato nei sopralluoghi delle aree a rischio alluvione tra Cuneo e Torino”. Solo che si parla di Pnrr e fondi europei, e delle tensioni annesse tra governo e governatori. E quindi Alberto Cirio, presidente del Piemonte in quota Forza Italia, non può rilassarsi fino in fondo. “E non perché la mia regione abbia nulla da rimproverarsi, anzi siamo forse i più virtuosi, in materia”. Il punto è che sullo sblocco del Fondo di sviluppo e coesione qualche incognita c’è davvero. “Ma io mi fido del ministro Fitto, e voglio sperare che entro luglio tutto si sia risolto”.