Il miracolo di Roma, città da sempre ambigua che è diventata capitale della controffensiva ucraina

Se Roma è diventata una capitale della controffensiva politica, militare e diplomatica degli ucraini, una città in divisa che accoglie Zelenzky come un liberatore del suo popolo e un tutore dei confini occidentali, qualcosa questo deve significare. Qualcosa deve poter spiegare il miracolo: Roma è sempre stata capitale dell’ambiguità, specie in politica estera e di difesa, e l’adesione degasperiana al Patto Atlantico nella guerra fredda aveva sempre trovato nemici e critici ben al di là del filosovietismo naturale di Togliatti, basti pensare a Dossetti e Fanfani e lo stesso Moro, anime eccellenti dell’esperienza democristiana di governo della società e per certi aspetti della chiesa.

