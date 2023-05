La stabilità di un governo passa dall'avere un Parlamento più forte

La risposta che il paese attende è una governabilità che non deprima la democrazia: l'uomo solo al comando non serve. L'Assemblea degli eletti va rafforzata con la sfiducia costruttiva e con modifiche regolamentari

La spinta a modificare il sistema di governo messo in pista da Giorgia Meloni ha una sua radice che non va dimenticata. Quando c’è da decenni una drammatica crisi dei partiti, tutti ormai privi di ogni riferimento culturale e tutti travolti da un personalismo intollerabile, la democrazia parlamentare arranca. E quando a tutto questo si aggiungono le liste bloccate che impediscono agli elettori di scegliersi il proprio parlamentare e il ritorno di quel devastante fenomeno del trasformismo parlamentare che affossò lo Stato liberale pre fascista è la democrazia parlamentare ad andare drammaticamente in difficoltà.