Il ciclo di riforme costituzionali non minaccia la democrazia, ma la nostra stabilità trasformista

Il conservatorismo costituzionale è una brutta bestia. Con il pretesto di salvare la democrazia dall’uomo solo al comando abbiamo nel tempo indebolito e poi liquidato alcune leadership importanti come Craxi, D’Alema, Berlusconi, Renzi, tutta gente di centro, di centrosinistra o schiettamente di sinistra. Napoleone III diceva alle élite del Secondo Impero: “Non abbiate paura del popolo, è più conservatore di voi”, e aveva in linea generale ragione. Diverse accozzaglie hanno impedito nei decenni di cambiare la forma di governo costituzionale, riformandola con monocameralismi premierati, ipotesi di elezione diretta dei presidenti, cancellierati e sfiducie costruttive, il loro slancio è sempre stato premiato dal voto conservatore delle maggioranze. A sorpresa l’unica riforma seria, ma incompleta, l’hanno fatta trasformisticamente i grillini (con ben due opposte maggioranze) e l’hanno fatta sotto vesti demagogiche, che sono il loro abito specifico originario: il taglio del numero dei parlamentari. Ora ci prova un governo di destra, e si avvia l’ennesimo dialogo istituzionale con sbocchi molto incerti.

