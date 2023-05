Fratelli d'Italia ritorna a crescere nei sondaggi. Il Pd invece cala

In un quadro politico stabile, il partito di Giorgia Meloni segna un più 0,7 per cento che lo porta al 29,5 per cento delle intenzioni di voto. Ora sono oltre otto i punti di differenza dal Partito democratico

L'ultimo sondaggio di Swg per il tg La7 propone uno scenario elettorale che segna un leggero cambiamento rispetto alle ultime settimane. Fratelli d'Italia raggiunge il 29,5 per cento delle preferenze degli intervistati, segnando un aumento dello 0.7 per cento. Un piccolo incremento che è reso più importante dal contemporaneo calo del Pd, che perde lo 0,4 per cento e torna al 21,1, È presto però per dire se l'effetto Elly Schlein sia terminato tra i democratici.

Lo scenario, fatta eccezione per i primi due partiti, è abbastanza stabile. Il M5s risale dello 0.3 per cento raggiungendo il 15,6, la Lega è ferma al 9 per cento. Forza Italia e Azione perdono lo 0.2 per cento e ora sono al 6,6 e al 4,1 per cento.

Cambia poco anche tra i partiti più piccoli. Verdi e sinistra guadagnano lo 0.1 per cento e raggiungono il 3.3, Italia viva cresce dello 0.3 per cento e +Europa dello 0.1 (rispettivamente raggiungono 2.8 e 2.4 per cento). Per l'Italia con Paragone invece scende sotto il 2 per cento, perdendo lo 0,2. Stesso calo per Unione popolare, ora al 1,6.