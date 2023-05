Monti vs Draghi: sul Pnrr la scelta per l'Italia è fra flessibilità e norme coatte

Passò politicamente e curiosamente inosservato un articolo di Mario Monti, tecnocrate di alto livello che ha praticato la politica in Europa e in Italia in un momento difficile con l’escogitazione dell’unità nazionale, alla stessa stregua di Mario Draghi sebbene in circostanze differenti. Draghi non ha fatto l’errore di entrare nella politica dei partiti e delle elezioni in modo un po’ troppo casuale, cosa che ha fatto invece Monti, ma anche per lui il passaggio del Quirinale e l’uscita da Palazzo Chigi hanno avuto qualche elemento di problematicità. L’eredità dei governi tecnocratici di unità nazionale è considerata buona o anche ottima da chiunque abbia sale in zucca, con tutte le differenze di stile e di significato anche simbolico delle due esperienze, ma l’articolo di Monti rimescola un po’ le cose e fa emergere una differenza di interpretazione, di cui non si sa come non si possa tenere conto, sul punto cruciale del piano finanziario pluriennale di prestiti e grants dell’Unione detto Next Generation Eu, con il relativo intrattabile acronimo Pnrr.

