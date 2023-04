Caterina Chinnici pronta a lasciare il Pd per entrare in Forza Italia

L'eurodeputata in uscita. Lei non conferma né smentisce, ma nel partito del Cav. danno la cosa per fatta, o quasi. I malumori dopo la candidatura, fallimentare, in Sicilia. La speranza sfumata per un nuovo incarico con Schlein. Dopo Borghi, nuovi smottamenti tra i dem

Lei non conferma. Anzi, non risponde proprio. Né ai cronisti che la chiamano per una verifica, né ai colleghi di partito che la cercano per capire se quelle voci, quelle indiscrezioni sempre più insistenti, siano fondate. Insomma la notizia ha ancora i crismi dell'ufficiosità, ma c'è un motivo se in Forza Italia già sorridono: "Eh sì". Dunque sì, parebbe proprio di sì: Caterina Chinnici sta per lasciare il Pd, per approdare alla corte del Cav.