Il consiglio di Zampa a Schlein: “Guai a fare i radicali per forza e basta logiche correntizie”

“Per dieci anni ho subito logiche spartitorie e correntizie, eravamo rimasti io Cuperlo e pochi altri a prender la parola e sparare a zero contro questo modo di gestire il partito che lo ha portato all’agonia, adesso non ho intenzione di subirle più. Sulla decisione per i nuovi capogruppo purtroppo non ho registrato nessun cambiamento, è stato brutto leggere i nomi sui giornali, sarebbe stato meglio avere una rosa di tre nomi, votare, alzare le mani, si fa così in democrazia”. Sandra Zampa, ex sottosegretaria alla Sanità, storica assistente di Romano Prodi, è stata tra i più critici ieri all’assemblea dei senatori del Pd che, su richiesta della segretaria Elly Schlein, ha nominato per acclamazione Francesco Boccia nuovo presidente della pattuglia dem a palazzo Madama. Una modalità che non è piaciuta a tanti.

