Cerasa a Tagadà: "Certi discorsi della Lega sull'Ucraina sembrano scritti da Lavrov"

Quella del Carroccio, è "una risposta ai 5 stelle, schierati sul pacifismo farlocco, per non farsi scippare un pezzo di elettorato"

Il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, ieri in Aula, ha annunciato il voto favorevole del suo gruppo sul sostegno a Kyv, ma espresso "la forte preoccupazione su come stanno andando le cose sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina", con una pericolosa escalation rappresentata dall'invio di "armi sempre più potenti" alla resistenza ucraina.

"E' ridicolo pensare sia la posizione personale di un senatore: esprime la posizione del partito. Sembra un discorso scritto dal ministro degli Esteri russo Lavrov. Esprime una linea netta nella quale la Lega considerà responsabilità dell'occidente la mancanza di pace in Ucraina", dice il direttore del Foglio a Tagadà su La7. "E dopo un anno, tocca ripeterlo ancora: per fermare la guerra non bisogna fermare la resistenza Ucraina, bisogna semplicemente fermare Putin".

Quella del Carroccio, aggiunge Cerasa, è "una posizione che nasce anche in risposta a quella dei 5 stelle, schierati sul pacifismo farlocco. Questo crea competizione e la Lega cerca di non fasri sfuggire quel pezzo di elettorato"