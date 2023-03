Passa la misura sugli anziani non autosufficienti, ma nessun partito la rivendica 

Il Parlamento ha approvato la legge delega sull’assistenza agli anziani non autosufficienti, dando seguito a un iter legislativo iniziato a ottobre dell’anno scorso su proposta del governo Draghi e portato avanti dal governo Meloni un po’ nel disinteresse generale. La scarsa attenzione è probabilmente dovuta al fatto che la riforma ha avuto largo consenso e nessuna contestazione, ma si tratta di un importante provvedimento che attua una delle riforme previste dal Pnrr e che avrà un notevole impatto sociale. Per l’Italia, infatti, è la prima riforma di un settore che aspetta un intervento di questo tipo dalla fine degli anni 90, quando si iniziò a discuterne in sede tecnica e politica. Negli ultimi trent’anni ci sono stati interventi importanti in tutti i principali paesi europei: Austria (nel 1992), Germania (1995), Francia (2002), Spagna (2006); con l’obiettivo di modificare strutturalmente i sistemi di welfare per metterli in condizione di fare fronte a una quantità sempre maggiore di anziani non autosufficienti.

