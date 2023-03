Cerasa: "Tra Schlein e Meloni è finita in pareggio. Su Mes e migranti la premier deve fare i conti con la realtà"

"Schlein e Meloni hanno giocato su piani completamente separati. La giornata di Giorgia Meloni va giudicata nella sua interezza e a me sembra che la premier si ancora ostaggio di alcuni fantasmi del passato. Hanno creato allarmi che non erano veri allarmi, come l'immigrazione e il Mes. E oggi si trovano a fare i conti con la realtà e sono in difficoltà". Intervendo su Rtl, il direttore Claudio Cerasa ha fatto il punto sulla giornata di ieri e sul question time della premier alla Camera, durante il quale - oltre alle domande su immigrazione e Meccanismo europeo di Stabilità - è andato in scena il primo confronto con la nuova segretaria Pd.

"Il duello con Schlein credo sia finito in pareggio, perchè da una parte Schlein è riuscita a far passare l'idea che questo sia un governo che potrebbe avere dei profili di incapacità e insensibilità. Mentre sul resto, Meloni è stata pragmatica, al di là della questione immigrazione e Mes", ha concluso Cerasa.



Leggi anche: Spunti da un duello I fantasmi di Meloni: dal Mes ai migranti. E poi Schlein Claudio Cerasa