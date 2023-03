L'Opa di Schlein su Conte: parte il tour nelle fortezze del M5s

Il conto alla rovescia per l’assemblea Pd di domenica 12 si inceppa a intermittenza. Come ieri, nell’attesa dell’incontro annunciato ma via via rimandato tra la neo-segretaria Elly Schlein e il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, tanto che nel tardo pomeriggio le truppe dell’una e dell’altro si preparavano a un altro rinvio. E se unanime era, nel Pd, la solidarietà a Schlein per la scritta antisemita contro di lei comparsa a Viterbo, sul piano dei metodi per la definizione della nuova segreteria ci si arenava al livello di una non comunicazione sostanziale tra le truppe di maggioranza e quelle di opposizione, con le seconde sospese tra perplessità (“va bene la pazienza, ma si era detto di non arrivare troppo a ridosso”) e fiducia (“ci sarà l’accordo”), e con le prime dubbiose: da un lato, infatti, c’è chi, compresa la neo segretaria e varie colombe obtorto collo, si è convinto che la linea netta possa farsi boomerang e che sia meglio per tutti portare avanti la bandiera della gestione unitaria. Ma dall’altro c’è chi, pur non volendo essere identificato come falco, pensa che l’offerta della presidenza e non della vicesegreteria a Bonaccini sia la condizione minima per veleggiare verso un futuro non conflittuale. Diceva intanto ieri a Radio Immagina la deputata dem Simona Bonafè: “La partecipazione alle primarie del Pd e la corsa al tesseramento di questi giorni testimonia come la nostra sia una comunità viva e vitale. Elly Schlein saprà sviluppare queste risorse, garantendo unità al partito e valorizzando la pluralità di culture e sensibilità … Ritengo quindi che l’esperienza e le capacità di Bonaccini saranno fondamentali per rafforzare la leadership della nostra segretaria”.

