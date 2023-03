Il Pd di Schlein si liberi dal cappio del M5s

Il Partito democratico, guidato da Elly Schlein, deve trovare al più presto un modo per emanciparsi dal Movimento 5 stelle su cinque temi cruciali. In particolare, deve concentrarsi sulla difesa del garantismo, dell’Ucraina, dell’atlantismo, dello stato di diritto e della lotta contro l’antipolitica. Il garantismo è uno dei princìpi fondamentali della democrazia, che richiede il rispetto dei diritti e delle libertà individuali di ogni cittadino, assicurando un equilibrio tra la sicurezza e la libertà. Il Pd dovrebbe sostenere e promuovere il garantismo in ogni occasione, anche se ciò significa contraddire le posizioni del Movimento 5 stelle. La difesa dell’Ucraina è un’altra questione di vitale importanza. Il conflitto in corso rappresenta una grave minaccia alla pace e alla stabilità in Europa. Il Pd dovrebbe appoggiare Kyiv nella sua lotta per la democrazia e i diritti umani e chiedere al Movimento 5 stelle di fare altrettanto. L’atlantismo, poi, rappresenta un’altra importante questione di politica estera.

