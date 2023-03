Dimettersi? Macché. Delmastro raddoppia e ottiene da Nordio una nomina sperata

Doveva lasciare, e invece raddoppia. Che Andrea Delmastro non avesse alcuna intenzione di cedere alle richieste di dimissioni delle opposizioni, era parso chiaro. Che il presidio a Via Arenula del sottosegretario meloniano dovesse perfino rafforzarsi, però, era meno scontato. E invece Carlo Nordio ha deciso di avvalersi, come suo vice capo di gabinetto, di quel Francesco Comparone, funzionario parlamentare di lungo corso, che proprio di Delmastro è un uomo fidato. Il decreto ministeriale è già pronto e ora se ne attende la pubblicazione ufficiale, ma Comparone già da qualche giorno è all’opera nel suo nuovo ufficio al dicastero della Giustizia. Affiancherà dunque Giusi Bartolozzi, di estrazione berlusconiana, riequilibrando, per così dire, la composizione politica della prima linea a servizio di Nordio e del suo capo di gabinetto, Alberto Rizzo. Comparone va a sostituire infatti Nicola Selvaggi, a Via Arenula già dai tempi di Marta Cartabia, richiesto nell’ufficio legislativo del ministero guidato da Antonello Mura.

