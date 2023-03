“Cara Meloni, sull'Ucraina ascolta il Cav. e Prodi”. Parla Gasparri

“Sulla guerra in Ucraina Romano Prodi e Silvio Berlusconi hanno le stesse preoccupazioni”. Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia è l’esegeta più onesto delle parole imbarazzanti del Cav. sulla guerra russa contro l’Ucraina. Non le nasconde, non fa finta di niente come tanti. Semmai, le interpreta, le sfuma cerca di spiegare “che le cose sono più complicate” e che “Silvio è sempre un passo avanti, vedrete”. Ma parlando con il Foglio va oltre, si lancia in un paragone inedito, quasi impensabile. Sostiene insomma che il leader di Forza Italia sulla guerra condivida i timori di quello che per oltre un decennio è stato il suo acerrimo rivale, l’ex presidente del consiglio e fondatore dell’Ulivo Romano Prodi. Ma come? “Certo ho letto le cose che ha detto la scorsa settimana al Corriere, cose giustissime. Ad esempio? “Ha detto che Biden quando è andato a Kyiv doveva fare una tappa anche a Bruxelles, invece, dopo essere andato in Ucraina, ha visto a Varsavia i paesi dell’Est europeo, quelli che, essendo stati sotto il giogo di Mosca per decenni, sono più sensibili alla situazione e sono più diffidenti con la Russia, il resto d’Europa invece lo ha ignorato”. Questo ha detto a Berlusconi? “ Sì – prosegue – ne ho parlato al telefono con il Cav. gli ho detto ‘vedi, tu vieni accusato di dire cose incredibili ma alla fine anche altri sono preoccupati come te’, il dibattito ormai è questo: dove vogliamo arrivare? Vogliamo o no evitare l’escalation?’ Mi ha chiesto di girargli l’interviste e gliel’ho spedita via e-mail”.

