Balneari, nomine, bonus, nucleare: dov'è che Meloni inizia a sbandare

Sui vertici delle maggiori aziende pubbliche ci vorrebbe più impulso da parte del governo. Ma anche su Tim, Ita e sul dossier Rai. Nelle peripezie del governo per non decidere si nasconde l’agenda dei pasticci

Le nomine arrivano e non arrivano. Qualche cosetta c’è stata, ma da un nuovo governo, con maggioranza ampia, e un forte mandato politico, ci si aspetterebbe un impulso chiaro sulle maggiori aziende pubbliche. Non cose generiche sull’italianità o solo grandi piani, altrettanto generici, per il rinnovamento dei rapporti commerciali, in campo energetico, tra Italia, Africa ed Europa.