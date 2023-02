Bruxelles bacchetta Meloni sui baneari. Ma nel governo non c'è nessuno che gestisca il dossier

Le deleghe sulle spiagge erano di Santanchè. Poi di Palazzo Chigi. Quindi di Musumeci. Ora, di fatto, non ce le ha nessuno. Fitto costruisce una mediazione con l'Ue, che però non piace al governo. La via obbligata è quella di tornare alla bozza di Draghi: e Lega e FI già se la ridono

Citofonare a chi? L’imbarazzo è tale, nel governo, tale è la confusione, che non si sa neppure chi sia a dover rispondere, ai richiami della Commissione europea. E non a caso, visto che a distanza di quattro mesi dalla nascita del suo esecutivo, e con una procedura d’infrazione da gestire, e l’insofferenza del Quirinale messa a verbale, Giorgia Meloni non ha ancora trovato il modo e il tempo di assegnare la delega sui balneari. Da Daniela Santanchè la competenza era stata rimessa a Palazzo Chigi. Di lì pareva dovesse essere trasferita a Nello Musumeci. Macché. Non l’ha ricevuta e neppure sgomita per accaparrarsela, viste le rogne che ne conseguirebbero. E così finisce che perfino convocare una riunione diventa un busillis: “Se ne occuperanno i ministri competenti”, dice Francesco Lollobrigida, come a voler rassicurare che sia tutto sotto controllo. Ma ad oggi, di competenti non ce ne sono.