Perché le nomine di Cav. e Lega si spiegano con le posizioni sulla guerra

C'è consonanza tra le richieste manageriali dei due partiti e le tesi portate avanti dagli stessi sull'invasione russa in Ucraina. L'obiettivo è indebolire Meloni ma anche riposizionare l'Italia a livello internazionale

Più si va avanti nel confronto politico interno al centrodestra e più si registra da parte dei singoli partiti della maggioranza di governo un’oggettiva “simmetria dei desideri” che abbraccia la guerra che sta squassando il quadrante est e il repulisti al vertice delle grandi società pubbliche italiane. Le posizioni ucraino-scettiche (per usare un evidente eufemismo) di Silvio Berlusconi e della Lega sull’evoluzione del conflitto a est si sovrappongono magicamente con le richieste non solo di decapitare presidenti e ceo delle Sei sorelle (Eni, Leonardo, Enel e le altre) ma anche di fare spazio nelle prime linee di management (il “cambio di passo” chiesto perentoriamente da Via Bellerio alla premier).