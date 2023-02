La Ragioneria boccia la proroga dei balneari. E al Senato scoppia la zuffa tra Lega e FdI

Come previsto, la norma voluta dal centrodestra causa un ammanco di gettito. Il capogruppo del Carroccio Romeo e il ministro Ciriani (FdI) litigano in Aula

A portare la notizia è stato Luca Ciriani. "La ragioneria boccia l'emendamento, la proroga sui balneari salta". La sentenza, in verità abbastanza scontata per chi ha seguito il dossier, piove così nell'Aula del Senato, in un capannello di maggiorenti del centrodestra. E subito Massimiliano Romeo, capogruppo leghista, sbotta sul muso del ministro per i Rapporti col Parlamento. "A noi della ragioneria ce ne importa ben poco. Andiamo avanti. Se a voi manca il coraggio, la responsabilità me la prendo io: l'emendamento resta".

Ma fosse solo una questione di coraggio, chissà. Invece qui la questione è contabile. E del resto i tecnici del Mef lo avevano già segnalato: la proroga voluta dal centrodestra, rinviando la norma che aumenta i canoni che i balneari devono pagare all'erario, produce inevitabilmente un ammanco alle entrate dello stato. Di lì non si scappa. E lo si sapeva. E infatti Massimo Garavaglia, presidente della commissione Finanze, uno che la grana dei balneari l'aveva già gestita come ministro del Turismo nel governo Draghi, allarga le braccia sconsolato. "Sono ragazzi, sono dei principianti", confida al dem Antonio Misiani, che gli chiede delucidazioni.

Finisce insomma con una mezza sfuriata tra Ciriani e Romeo. E con la sensazione, però, del grande imbroglio. Che il regalo ai balneari, cioè, fosse stato inserito nel Milleproroghe più che altro come una impuntatura elettorale, voluta non a caso dal laziale Maurizio Gasparri, per accattivarsi i voti dei gestori dei lodi del litorale romano. Passata la festa, gabbato lo santo. Per cui ora si torna in commissione Bilancio, al Senato, a fare i conti. E a litigare.

Nel frattempo, la seduta è stata sospesa per un'ora. Per la rabbia delle opposizioni, per una volta compatte. Ecco allora il grillino Stefano Patuanelli, Daniele Manca del Pd e la renziana Lella Paita uscire insieme dall'Aula sconsolati. "Nell'inconciliabilità tra le promesse e la realtà dei fatti, il governo sa solo prendere tempo", commenta la capogruppo del Terzo polo. "Assurdo" dice, laconico, Patuanelli.