Concorrenza e giustizia tributaria: i due dossier su cui il governo rischia i miliardi del Pnrr

Cambiare si può. Forse, per certi versi, è perfino doveroso, se è vero che le sfide che il Next Generation Eu impone dipendono da variabili sfuggenti. Solo che, nel paese in cui la linea più breve tra due punti è l’arabesco, nell’ansia di modificare si finisce talvolta con lo scombinare il già fatto. Ed è il rischio a cui il governo va incontro, per quanto riguarda il Pnrr, su almeno due punti. Da un lato c’è la Concorrenza, dall’altro la giustizia tributaria. Due riforme ufficialmente già conseguite, e su cui però la Commissione europea ha sollevato più di una obiezione nel vedere come quei risultati siano messi in discussione da recenti scelte italiane. E siccome da questa verifica dipende buona parte dei 20 miliardi correlati alla rata del secondo semestre del 2022, sarebbe bene non scherzare col fuoco.

