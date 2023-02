Renzi e Nordio: ecco la strana coppia che preoccupa Meloni

Le tattiche del leader di Italia Viva (dentro e fuori il Senato) per allontanare il Guardasigilli dalla premier

La raccomandazione offerta alla truppa pare quasi un po’ banale. “Ché se noi non distinguiamo tra Delmastro e Nordio, se li consideriamo un unico obiettivo, faremmo un grosso regalo a Meloni”. E però da questo assunto quasi ovvio che Matteo Renzi ha consegnato ai suoi, deriva poi una strategia meno grossolana. Che consiste, appunto, nel divaricare quanto più possibile la crepa tra il Guardasigilli e la premier, nell’evidenziarne “le incompatibilità strutturali”, come le definisce Carlo Calenda, che pure s’è dovuto convincere della bontà della linea del collega di Iv. E insomma lo spazio di manovra del Terzo polo sta qui, e passa perfino per un impensabile legame famigliare.