Salvini finge la ritirata ma avanza al governo: Rai, Servizi, ministeri, sport

Il leader della Lega incassa applausi dai magistrati e insegnanti e scala il sottogoverno. In attesa del calo di consensi di Meloni ecco la strategia per tornare protagonista

Fa il “morto” per tornare vivo. Come in acqua Matteo Salvini sta riprendendo fiato, stende il corpo della Lega e attende che la risacca respinga la nave Meloni. Non è infatti vero che Salvini si accontenti di fare il socio di minoranza di FdI e non è vero neppure che sia ora il “corazziere” della premier. Salvini sta “presidiando” in silenzio i gangli dello stato. Giustizia, televisione, Pnrr, Servizi, scuola, economia, sport. Oggi potrebbe incassare quello che nella Lega viene definito un “successo epocale”. Si tratta dell’elezione di Fabio Pinelli a vicepresidente del Csm. E’ l’avvocato della Lega e ha difeso la regione Veneto di Luca Zaia, ma è anche l’avvocato di Luca Morisi. Salvini ha una sua strategia. Sul caso Nordio ha anticipato la premier e si è conquistato il sorriso dei magistrati. Sogna di consegnare all’Italia un nuovo codice degli appalti e l’autonomia al nord. E’ il leader revenant, il redivivo.