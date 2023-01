Tutti d'accordo nel reintrodurre le province. Forse perché non esistono

Don Sturzo diceva che l’Italia è il Paese dei campanili, e per campanili forse non intendeva neppure i comuni ma le parrocchie, i quartieri. E infatti nessuno fa mai riferimento alla dimensione provinciale. Perché è una cosa irrilevante e forse per questo accomuna tutta la politica

Una ventina d’anni fa, quand’ero direttore del quotidiano La Provincia di Como, che aveva edizioni pure a Lecco e Sondrio, andai a pranzo con due dirigenti dell’agenzia comasca di una stessa banca. Uno, il direttore dell’agenzia, era lecchese; l’altro, il suo vice, comasco. Conoscendo la rivalità fra le due città – che pure, fino a qualche anno prima, erano nella stessa provincia – volli provocare i due chiedendo quale fosse, a loro avviso, la più bella fra Lecco e Como. “Non saprei dirle”, mi rispose il comasco, “non sono mai stato a Lecco in vita mia”. Ma come, gli dissi, è qui a un passo, dall’altra sponda del lago... Pensavo scherzasse. Fu a quel punto che intervenne serio il lecchese, cioè il direttore: “Guardi”, mi disse, “che anch’io non ero mai stato a Como prima di venirci a lavorare. Non usa frequentarsi, fra lecchesi e comaschi: tanto che anni fa le Ferrovie dello Stato decisero di tagliare quei pochi chilometri di binari che le univano, considerandole un ramo secco”. E d’altra parte sono nella stessa provincia – quella di Sondrio – anche Valtellina e Valchiavenna: ma guai a mescolare i due differenti valligiani. Si vogliono distinguere perfino nel battezzare il medesimo alimento: bresaola per i valtellinesi, brisaola per i valchiavennaschi.