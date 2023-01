Le reazioni della politica all'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro

Dalla premier Giorgia Meloni al presidente Sergio Mattarella. Le congratulazioni in seguito alla cattura del superlatitante. Un coro che si alza dalla maggioranza, dall'opposizione e da Bruxelles

All'arresto, dopo 30 anni di latitanza, del boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro sono seguite le dichiarazioni dei vertici politici. Grande soddisfazione sia da parte delle istituzioni italiane, sia internazionali. Il capomafia è stato catturato stamattina dai Carabinieri del Ros nella clinica oncologica privata La Maddalena di Palermo.

La nota della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni:

"Una grande vittoria dello stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia. All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina, un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia.



I miei più vivi ringraziamenti, assieme a quelli di tutto il governo, vanno alle forze di polizia, e in particolare al Ros dei Carabinieri, alla procura nazionale antimafia e alla procura di Palermo per la cattura dell'esponente più significativo della criminalità mafiosa. Il governo assicura che la lotta alla criminalità mafiosa proseguirà senza tregua, come dimostra il fatto che il primo provvedimento di questo esecutivo - la difesa del carcere ostativo - ha riguardato proprio questa materia".

Le dichiarazioni dal Quirinale del presidente della repubblica Sergio Mattarella:

"Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al ministro dell’Interno e al comandante dell’Arma dei Carabinieri per esprimere le sue congratulazioni per l’arresto di Matteo Messina Denaro, realizzato in stretto raccordo con la magistratura".

I complimenti agli agenti e alla procura di Palermo dalla capitale turca Ankara del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi:

“Grandissima soddisfazione per un risultato storico nella lotta alla mafia. Complimenti alla procura della repubblica di Palermo e all’Arma dei Carabinieri che hanno assicurato alla giustizia un pericolosissimo latitante. Una giornata straordinaria per lo stato e per tutti coloro che da sempre combattono contro le mafie”.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha telefonato stamattina al procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, al comandante dei carabinieri Teo Luzi e al ministro dell'Interno Piantedosi per congratularsi per la cattura del super boss Matteo Messina Denaro.

La soddisfazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani:

"Con l'arresto di Matteo Messina Denaro l'Italia assesta un duro colpo alla mafia. Grazie ai Carabinieri che hanno portato a termine questa straordinaria operazione. Grazie, siamo orgogliosi di voi. Lo stato vince sulla mafia.

Ho telefonato al ministro dell'Interno Piantedosi e al comandante generale dei Carabinieri Teo Luzi per congratularmi del successo di questa straordinaria operazione contro la mafia. Rivendichiamo con orgoglio i risultati del governo italiano in favore della legalità".

Le dichiarazioni del ministro delle Imprese e del Made in Italy, nonché ex presidente del Copasir, Adolfo Urso:

"L'arresto di Matteo Messina Denaro, 30 anni dopo l'arresto di Totò Riina, è una nuova significativa vittoria dello stato nella lotta contro la mafia. Un successo da dedicare alla memoria delle vittime che con il loro sacrificio hanno consentito di raggiungere questo traguardo".

La soddisfazione del ministro della Difesa Guido Crosetto:

"Arrestato Matteo Messina Denaro! Complimenti alle forze dell’ordine, alla magistratura, alle migliaia di persone che ogni giorno, in silenzio, lavorano per difendere la giustizia. Grazie ai ROS ed ai magistrati per il loro lavoro!"

Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini:

"Dopo trent'anni di latitanza è finito in manette il superboss Matteo Messina Denaro. È con profonda emozione che ringrazio le donne e gli uomini dello stato che non hanno mai mollato, confermando la regola che prima o poi anche i più grandi criminali in fuga vengono braccati e assicurati alla giustizia. È una bella giornata per l'Italia e che serve da ammonimento per i mafiosi: le istituzioni e i nostri eroi in divisa non mollano mai".

Dall'opposizione, il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, scrive su Twitter:

"Complimenti ai magistrati e alle forze dell'ordine per l'arresto di Matteo Messina Denaro. La mafia non deve vincere, la mafia non può vincere. Lo stato non deve abbassare le difese né ora né mai".

Lato Partito democratico, il segretario Enrico Letta si congratula per la cattura:

"Complimenti alle forze dell'ordine, alla magistratura e a tutti coloro che hanno reso possibile la cattura di Matteo Messina Denaro. La mafia alla fine perde sempre. Un messaggio fondamentale di questo storico 16 gennaio".

La dichiarazione del leader di Azione Carlo Calenda:

L'arresto di Matteo Messina Denaro "è una grande vittoria dello stato che oggi dimostra tutta la sua forza. Una sfida vinta dagli uomini e dalle donne della magistratura e delle forze dell'ordine a cui va il nostro ringraziamento. Un giorno storico per l'Italia".

Anche da Bruxelles, arrivano i complimenti e la soddisfazione per la cattura del superlatitante. A cominciare dal commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, che su Twitter scrive:

"Arrestato Matteo Messina Denaro. Complimenti alla procura di Palermo, ai Carabinieri e a tutte le autorità italiane coinvolte".

E anche la presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola, non fa mancare il suo commento:

"Oggi il mondo è un po' più sicuro", ha scritto in risposta al tweet di Antonio Tajani.