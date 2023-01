Il twist system della Meloni. "Serve la rotazione degli alti dirigenti". I pensieri di Fazzolari e della premier

Il governo Meloni ha un metodo e un’ambizione. Da oggi li rivendica. Riguardano le nomine, la Pubblica amministrazione, la centralità della politica rispetto all’alta burocrazia. Il metodo che intende seguire, e che promette, non è quello selvaggio della giungla, non è quello del machete, e non sarà “neppure quello della sinistra che ha scatenato una campagna aggressiva, falsa in nome dello spoils system. Noi non siamo come loro. Noi siamo diversi”. A Palazzo Chigi, nelle stanze dove lavorano il premier e il sottosegretario alla Presidenza, Giovanbattista Fazzolari, lo chiamano il “metodo della rotazione”, il twist system al posto dello spoils system.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE