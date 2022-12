Il federalismo che verrà

La riforma delle autonomie sarà la prossima sfida del governo Meloni. Totem identitario per la Lega, per Fratelli d’Italia deve andare di pari passo con il presidenzialismo. Pregi, difetti, prospettive

C’è chi evoca un nuovo appello “ai liberi e forti”, in memoria di Luigi Sturzo. E non è detto che basterebbe. L’attuazione del federalismo, promesso e mai compiuto, sarà la prossima sfida del governo guidato da Giorgia Meloni. Per la Lega è un totem identitario, per Fratelli d’Italia si può fare purché si accompagni al presidenzialismo. La riforma delle autonomie potrebbe responsabilizzare i diversi livelli di governo o, come sostengono i detrattori, sconquassare il Mezzogiorno accentuando il divario tra la “locomotiva d’Italia” e un pezzo della penisola, separata dall’Africa soltanto da uno specchio d’acqua.