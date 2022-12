Mattarella positivo al Covid. Lo staff: "Asintomatico, in isolamento"

“Mercoledì dovrò rientrare a Palermo da Roma ma non ci sono più posti in aereo", denuncia il presidente, che minaccia di denunciare all'Antitrust “una sorta di cartello” fra Ita Airways e Ryanair. Ma la politica non è esente da responsabilità. Così tornare per le feste diventa una missione impossibile e costosissima