"Sogno, identità o la Lega muore. Ecco cosa è il Comitato nord". Parla Paolo Grimoldi, il vice Bossi

"All'inizio ci ritenevano quattro gatti... Non voglio cacciare nessuno ma riportare a casa chi la Lega l’ha lasciata”. L'avanzata del Comitato che sta facendo ballare Salvini

Vi hanno definito “quattro gatti”, quei “quattro gatti del Comitato Nord, e hanno detto che siete la Lega “sdentata” e che vi anima solo l’invidia e il rancore. “Ci hanno accusato di tutto, manca solo l’accusa di mangiare i bambini…”. Paolo Grimoldi, lei è rancoroso? “Non ho ragione di esserlo. Sono l’ultimo segretario della Lega Lombarda eletto. Ho fatto nascere i giovani padani. Ho seduto più volte in Parlamento. Ho la fortuna di vivere serenamente anche lontano da Roma. Non ho rancori, ma sogni”. Fate attenzione alle virgolette, a parlare adesso siamo noi. Domenica, a Brescia, il candidato vicino al Comitato nord ha vinto il congresso provinciale. A Bergamo, Fabrizio Sala, lo aveva preceduto. A Varese, Giuseppe Longhin, lo ha perso per una manciata di voti. Grimoldi, sarà lei a cacciare Salvini? “Non voglio cacciare nessuno ma riportare a casa chi l’ha lasciata”.