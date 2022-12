Il governo del vorrei ma non Pos, spiegato da Claudio Cerasa a In Onda (La7)

"La questione del Pos è sintomatica di un aspetto del governo: Meloni vorrebbe trovare un modo per giustificare queste misure - condoni, tetto al contante, rendere più dfifficile l'utilizzo del Pos - ma non ce la fa", dice il direttore del Foglio Claudio Cerasa ospite a In Onda su La7. "Aiuta l'evasione? Di sicuro l'evasione dalla realtà: il governo nasce con l'idea'renderemo più libere le persone' mentre invece toglierà alle persone la libertà di pagare anche un caffè con la carta di credito. I costi di pagamento con carte di credito hanno dimezzato costo per esercente e sono sotto la media europea. Per altro, usando il pos gli esercenti sono meno esposti alle rapine, non deve fare rendicontazione ogni giorno e possono aiutare a combattere l'evasione fiscale