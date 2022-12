Altro che Pd! Il Congresso più avvincente è quello della Lega di Varese. Salvini teme di perderlo. Giorgetti arbitro

In vista del giudizio della Corte dei conti, il presidente ha avviato una trattativa frenetica con il ministero dell'Economia, che per ora prende tempo, per ottenere mezzo miliardo ed evitare così un taglio alla spesa nella prossima Finanziaria. Intanto prosegue la battaglia interna a Forza Italia, che nel Parlamento dell'isola è spaccata in due