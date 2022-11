Confindustria Verona: la città cresce da sola, nonostante una “manovra senza coraggio”

Dice Raffaele Boscaini, 52 anni, presidente della Confindustria di Verona, che in fondo la prima legge di Bilancio di Giorgia Meloni non è altro che un pezzo dell’agenda Draghi. “Non avrebbe potuto fare di più, era l’unica strada percorribile, un sentiero stretto tra i vincoli della Ue, i vincoli dei mercati e l’emergenza energia. È stato saggio cominciare così”. Cominciare, appunto. Perché questo non è più il governo Draghi, questo è un governo politico, “con una maggioranza forte – aggiunge Boscaini – destinato a durare nel tempo”. “Servirebbe un disegno chiaro, l’addio agli slogan. Ma questo non c’è. Ci sono le risposte a domande contingenti, il contante, la tregua fiscale, Quota 103. Non c’è il progetto, l’idea di Italia tra dieci, vent’anni. Paradossalmente era ben più lungimirante il governo guidato da un tecnico come Draghi. Non me ne vorrà la presidente Meloni ma io, in questa manovra finanziaria, di coraggio non ne vedo”. Manca la politica in un governo politico. Manca il futuro. E questo è il punto cruciale per un industriale, che per mestiere prova ad anticipare o a immaginare quel che sarà.

