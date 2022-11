La via di Meloni per semplificare il Pnrr si fa complicata

I ministri tardano a dare risposte a Palazzo Chigi. Il Mef è impelagato sulla legge di Bilancio. I sindaci rinnovano le loro richieste e battono cassa. Fitto ha un piano per velocizzare i progetti, ma attuarlo è complicato. Il rebus della governance e dei fondi europei. E a Roma arrivano gli ispettori della Commissione per vigilare sulle scadenze

Che semplificare sia una cosa difficile, Raffaele Fitto lo ha capito a furia di sfogliare il calendario. Ai ministri aveva chiesto, un mese fa, una prima ricognizione sullo stato dell’arte della spesa dei fondi europei entro il 21 novembre. Tre giorni dopo la scadenza, ha dovuto sollecitare risposte non pervenute. Venerdì, invece, aveva fissato il termine per l’invio di richieste di interventi di semplificazione normativa per l’attuazione del Pnrr. E siccome tra i ritardatari c’era perfino quel Mef a cui la cabina di regia del Pnrr stesso fa capo, da Palazzo Chigi hanno alzato di nuovo il telefono. Per sentirsi rispondere: “Qui siamo impelagati con la legge di Bilancio”. Il tutto, mentre i funzionari di Bruxelles erano già a Roma per verificare l’avanzamento dei lavori sul Recovery.