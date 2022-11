Bossi non molla e manda un video dall'ospedale: il Comitato nord va avanti

Il fondatore della Lega annuncia il primo appuntamento del suo Comitato e con il pugno alzato invita i militanti. Se ne attendono almeno mille. Appuntamento a Giovenzano, sabato 3 dicembre

Diffidato da Matteo Salvini, il Comitato nord va avanti. E lo fa dal letto di un ospedale. Umberto Bossi, fondatore della Lega, e della corrente, annuncia il primo appuntamento del Comitato. Previsto inizialmente per questo domenica al castello di Giovenzano, si terrà invece sabato 3 dicembre proprio per permettere al Senatùr di essere presente all'evento.

In un breve video con il pugno alzato, Bossi invita i militanti a partecipare. Se ne attendono mille. Viene sconfessata l’idea che il Comitato sia un’operazione che non ha più l’adesione di Bossi.





Negli stessi minuti, Gianmarco Senna, amico storico di Matteo Salvini, al Pirellone, sta spiegando le ragioni del suo passaggio al Terzo Polo. Al Foglio: “Non mi riconosco più nel mio vecchio partito. È un partito che ha perso la spinta moderata”.