I viaggi di Fitto, per trovare risorse europee da spendere sul gas a primavera

L'incontro delicato col braccio destro del cancelliere Scholz, poi il colloquio con la commissaria Ferreira. Berlino chiede collaborazione sui gasdotti mediterranei, in cambio il governo italiano spera in un sostegno sulla modifica del RePowerEu: al momento Bruxelles ci garantisce solo 2,5 miliardi sull'energia. Poi c'è il capitolo Fondi coesione: da lì, a Palazzo Chigi sperano di ottenere 5 miliardi per il caro bollette

Ai colleghi di governo ha confessato, in uno sbuffo di stanchezza e forse un po’ di vanità, che “ormai fatico a ricordarmi in che città sto”. E c’è da capirlo: dieci giorni fa a Parigi, poi a Praga, quindi a Berlino, di corsa a Roma per il Cdm e infine a Bruxelles prima di tornare nel suo ufficio a Largo Chigi. Et pour cause. Perché se ad aprile, quando scadranno le misure per tamponare il caro energia inserite in legge di Bilancio, il governo vorrà sperare di trovare nuove risorse che non comportino uno scostamento, un po’ dipenderà anche dall’esito di questo inesausto viaggiare di Raffaele Fitto. E forse soprattutto dall’incontro più decisivo e ostico di tutti, quello che lunedì il ministro per gli Affari europei ha avuto con quello Jörg Kukies che è al tempo stesso la mente e il braccio di Olaf Scholz.