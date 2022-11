Gemmato risponde alle accuse: “Sono pro vax. Sono vaccinato. Ma non siamo chiusuristi”

“Una mattinata come le altre. Qui da sempre abbiamo tutti i vaccini”. Ninni Gemmato, fratello di Marcello, deputato di FdI e sottosegretario alla Sanità, è stato stamattina nella farmacia di famiglia, nella centralissima Viale Roma. Ninni, farmacista, è stato sindaco di Terlizzi: fin da ragazzo ha percorso la trafila militante nel Msi, per proseguirla in An-FdI. Nella cittadina barese le dichiarazioni dell’esponente meloniano sui vaccini alla trasmissione Restart non hanno avuto alcun impatto: “Il flusso della clientela è stato quello consueto”, taglia corto prima di congedarsi. Dal bancone tricolore della farmacia al governo e al ministero della Sanità, il passo è breve.

