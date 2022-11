Alleato necessario, nemico inevitabile. I segreti della sfida Macron/Meloni

L’immigrazione ma non solo. Perché la Francia è la perfetta cartina al tornasole dei tabù dell’Italia sovranista. Cinque sfide per capire il futuro della leader di FdI

Un alleato necessario, un nemico inevitabile. Nel mondo della chimica, la cartina al tornasole è una tipologia di carta assorbente lavorata in modo tale da essere utilizzata per individuare se una soluzione con cui entra in contatto sia acida oppure basica. Se il contatto con il reagente genera un colore rosso, la soluzione è acida. Se il contatto con il reagente genera un colore azzurro, la soluzione è basica. Nel mondo della politica italiana, e soprattutto nel mondo del centrodestra, la cartina al tornasole perfetta con cui individuare, con semplicità, i principali problemi con cui dovrà fare i conti nei prossimi mesi la maggioranza sovranista è una e coincide con i colori blu, bianco e rosso della bandiera francese. Ieri mattina in conferenza stampa, Giorgia Meloni è tornata sulla grave crisi diplomatica apertasi giovedì pomeriggio tra la Francia e l’Italia sul dossier legato all’immigrazione.