Dopo Piombino, il Veneto. La sindrome Nimby di FdI sabota il piano energetico di Meloni

Le dichiarazioni di Urso contro il rigassificatore in Toscana accendo una mezza zuffa tra ministri. Pichetto chiede spiegazioni e conovoca il sindaco Ferrari, che però insiste col ricorso al tar. E intanto deflagra la protesta contro le trivelle nel delta del Po: "Questo territorio ha già dato, basta", dicono i patrioti. La perplessità di Forza Italia: "Non è così che si governa", dice Cattaneo

Carlo Calenda si sorprende della sorpresa: “E’ la destra sovranista italiana. La nazione prima di tutto, ma fuori dal mio giardino”. Laconico, nella sua polemica col governo. E però è una laconicità che coglie nel segno, quella del leader di Azione, se anche Gilberto Pichetto, che del governo fa parte, a leggere le dichiarazioni di Adolfo Urso ha sobbalzato sulla sedia. E ha chiesto chiarimenti ai colleghi ministri di FdI. “Ma come? Ora mettiamo davvero in discussione il rigassificatore di Piombino?”. E mentre cercava di mettere una pezza sul Tirreno, il ministro dell’Ambiente, scopriva un nuovo fronte sull’Adriatico. “Perché anche qui, nei comuni del delta del Po, non sono da escludere mobilitazioni dei nostri amministratori locali contro lo sblocco delle trivelle”, dice Bartolomeo Amidei, senatore patriota di Rovigo.